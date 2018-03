New York / London - Die Ölpreise sind am Dienstag stark gestiegen. Am frühen Nachmittag erreichte der Preis für Nordseeöl bei 67,34 US-Dollar und der Preis für US-Öl bei 63,30 Dollar jeweils den höchsten Stand seit Ende Februar.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 67,24 US-Dollar. Das waren 1,19 Dollar mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur Lieferung ...

