Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Kevin Kühnert, der sich für die "No-GroKo-Initiative" engagierte / Freitag, 23. März 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Auf der einen Seite herrschen Kriege, Klimawandel, Altersarmut und Wohnungsnot - und auf der anderen Seite die Mächtigen, denen es scheinbar nur um ihr Karrierestreben geht. Wer nimmt sich wirklich den Problemen unserer Zeit an und stellt sich in den Dienst der Sache? Trotz Klimawandel und Umweltsorgen konsumieren wir mehr als wir brauchen und leben in einer Wegwerfgesellschaft. Es steigt außerdem nicht nur die Altersarmut, sondern auch die Wohnungsnot hierzulande. Während die Städte aus allen Nähten platzen, sterben kleine Dörfer aus und die Landbewohner fühlen sich abgehängt. Einige Menschen sehen nicht länger tatenlos zu - sie packen an und geben alles dafür, dass ihre Vision Realität wird. Das macht Menschen zu Hoffnungsträgern. Dabei ist dieser Weg oftmals voller Hindernisse und Gegenwind. Warum braucht die Gesellschaft Hoffnungsträger und wie wird man dazu? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Hoffnungsträger - zwischen Aufbruch und Gegenwind" am Freitag, 23. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Kevin Kühnert engagierte sich für die "No-GroKo-Initiative" Seit 2017 ist Kevin Kühnert Vorsitzender der Jusos. Bundesweit bekannt wurde er durch sein Engagement für die "No-GroKo-Initiative". Für viele Menschen wurde er zu einem Hoffnungsträger in der SPD, der etwas verändern will. "Eine neue Streit- und Diskussionskultur sind die Rahmenbedingungen der ganzen Erneuerung", sagt Kevin Kühnert, der die Neuauflage der Großen Koalition nicht verhindern konnte - und nun vor neuen Herausforderungen steht.



Marcella Hansch will das Meer von Plastikmüll befreien Einer ganz anderen Herausforderung stellt sich Marcella Hansch, seit ein Tauchurlaub für sie zum Schlüsselerlebnis wurde: Statt prächtiger Fische begegneten ihr im Ozean Unmengen von Plastik. Ihr war klar, dass sich etwas ändern muss - und sie entwickelte ein Modell, das den Müll aus den Meeren filtern soll. Mit Herzblut versucht die junge Architektin, ihre Vision umzusetzen, denn: "Es ist wichtig, dass jemand vorangeht - sonst macht keiner etwas."



Stephanie Wild setzt sich für ein Umdenken in der Landwirtschaft ein Auch Stephanie Wild möchte Wegweiser und Vorbild sein. Ihre Kindheit auf dem Land brachte ihr früh den Wert der Landwirtschaft für Mensch und Natur nahe, doch arbeiten auf dem Hof bedeutet heute ein Leben am Existenzminimum. "Wenn wir nicht Alternativen aufzeigen, wird die Landwirtschaft untergehen", sagt Wild - und entwickelte die Idee einer solidarischen Landwirtschaft, die Bauern absichert und die Verbraucher wieder näher an die Höfe bringt.



Martin Herrmann kämpft als Ortsvorsteher für sein Dorf Ein Leben auf dem Land kennt auch Martin Herrmann, Ortsvorsteher des 430-Seelen-Dorfes Hirschlanden. Er ist überzeugt: "Wenn man zusammenhält und alle mitmachen, kann man viel mehr schaffen als man vermutet hat." So stemmt sich der kleine Ort erfolgreich gegen das Dorfsterben. Mit Ideen und Tatendrang wurde aus Hirschlanden ein ganz besonderes Dorf - inklusive einer eigenen Dorfbrauerei.



Prof. Dr. Gerhard Trabert engagiert sich als Sozialmediziner für arme Menschen Auch der Sozialmediziner Prof. Dr. Gerhard Trabert engagiert sich tatkräftig - und zwar für Menschen, die durch das soziale Netz in Deutschland gefallen sind. In der "Poliklinik ohne Grenzen" in Mainz behandelt er kostenfrei Menschen, die wohnungs- und krankenversicherungslos sind. "Gesundheit ist ein Menschenrecht" sagt Gerhard Trabert, der auch mit seinem Arztmobil unterwegs ist, um Menschen überall dort Hilfe anzubieten, wo sie benötigt wird.



Prof. Dr. Martin Hartmann ist als Philosoph tätig Der Philosoph Prof. Dr. Martin Hartmann stellt fest: "Demokratie lebt von Initiativen, von kreativer Neugestaltung." Deswegen sind Hoffnungsträger für eine Gesellschaft besonders wichtig, weil sie mit gutem Beispiel vorangehen und Energien bündeln. Unter welchen Bedingungen das gelingen kann und warum wir als Gesellschaft auch eine Verantwortung für zukünftige Generationen tragen, erklärt der Professor der Universität Luzern.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Hoffnungsträger - zwischen Aufbruch und Gegenwind" am Freitag, 23. März 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2