Was wirklich an der Meldung um die unerlaubte Nutzung von bis zu 50 Millionen Facebook-Profilen dran ist, wird sich noch zeigen müssen. Die Aktie hat aber bereits gestern verloren - und zwar deutlich. Doch damit nicht genug, denn nun droht sogar der Wechsel in den Abwärtstrend, aber dazu mehr im aktuellen Video.