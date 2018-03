Eine Frau in den USA ist von einem autonom fahrenden Uber-Auto tödlich verletzt worden. Das befeuert die Debatte um die Sicherheit der Fahrzeuge. Dabei werden an Technologien andere Maßstäbe angelegt als an Menschen.

Um es vorweg zu nehmen: ich glaube nicht, dass das autonome Fahren scheitern wird. Auch nachdem in Arizona ein autonom gesteuertes Uber-Fahrzeug eine Fußgängerin überfahren und Uber alle fahrerlosen Testfahrten gestoppt hat, sprechen die objektiven Daten für diese Systeme.

Man hört ständig, dass autonomes Fahren sicherer ist als menschliches Fahren. In der Tat berichtet die Polizei in Tempe, dass es auch für einen Fahrer unmöglich gewesen wäre, den Unfall mit der Fußgängerin zu vermeiden, die offenbar völlig unvermittelt ...

