Unter der Leitung von Geschäftsführer Andreas Kraus und dem COO Frank Sun ist die Tochtergesellschaft als "Evosys Suzhou Laser System Co. Ltd." am 1. Januar 2018 offiziell an den Start gegangen. Das Team aus fünf Mitarbeitern ist hauptsächlich für Vertrieb und Service zuständig. Im Technikum vor Ort steht eine Laser-Kunststoffschweißmaschine, womit Kunden ihre Projekte bemustern können.

