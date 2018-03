Köln (ots) - Wer von der Stütze lebt, ist nicht arm? Norbert Blüm auf Hausbesuch bei Hartz IV-Empfängern



Norbert Blüm auf Hausbesuch bei Hartz IV-Empfängern - was können sie sich leisten, worauf müssen sie verzichten? Der ehemalige Arbeitsminister hat sich für stern TV auf den Weg gemacht, um Menschen, die von der Stütze leben, zu treffen. Erst vor wenigen Tagen hatte der neue CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn mit der Aussage für Empörung gesorgt, Hartz IV bedeute "nicht Armut". Stimmt das tatsächlich? Getroffen hat Blüm unter anderem Sandra S., die selbst von der Stütze lebt und eine Online-Petition gestartet hat. Sie fordert, dass Jens Spahn selbst einen Monat lang versuchen soll, vom Hartz IV-Regelsatz zu leben. Mehr als 150.000 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben. Was Norbert Blüm bei seinen Hausbesuchen erlebt hat und welche Geschichten ihm die Menschen erzählt haben: Darüber spricht der 82-Jährige am Mittwoch live bei stern TV. Im Studio zu Gast ist dann auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß.



Zwischen Traumreise und Zerreißprobe: Wie ein deutsches Paar in Afrika sein größtes Abenteuer erlebte



Sie wollten sich ein halbes Jahr Auszeit nehmen - am Ende fuhren Lena Wendt und Ulli Stirnat fast zwei Jahre lang mit dem Auto durch Westafrika. Für die ungewöhnliche Reise hatten die Hamburger ihre Jobs an den Nagel gehängt. "Ich wollte mich selbst wiederfinden, raus aus der Fünf-Tage-Woche, in der sich alles ums Arbeiten dreht", erzählt Lena. Neben Faszination und Abenteuer hielt der Trip auch schwierige Zeiten für das Paar bereit: "Wir waren irgendwann völlig übersättigt von den Eindrücken und mussten erstmal Urlaub vom Reisen machen", erzählt Ulli. Unter dem Zusammenleben auf engstem Raum litt auch die Beziehung, mehrfach dachten die Journalistin und der Ingenieur sogar an eine Trennung. Wie das Paar es schließlich geschafft hat, wieder zusammenzufinden und welche außergewöhnlichen Bilder es von seiner Reise mitgebracht hat: Mittwoch live bei stern TV.



Außerdem in der Sendung:



Was fasziniert auch heute noch an "Jim Knopf"? Henning Baum und Annette Frier live zu Gast bei stern TV



Glasreiniger im Test: Welches ist das beste Mittel zum Fensterputzen?



Steuerverschwendung in Husum: Eine unbefahrbare Buckelpiste für mehr als vier Millionen Euro



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de und www.iutv.de



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0