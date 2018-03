Wer einen billigen Flug bucht, bekommt bei einer Stornierung oft kein Geld zurück. Die Rechtmäßigkeit einer solchen Vertragsklausel prüft jetzt der Bundesgerichtshof.

Darf eine Fluggesellschaft die Erstattung des Ticketpreises bei Rücktritt des Kunden ausschließen? Mit dieser Frage hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Verhandlung am Dienstag in Karlsruhe befasst. Das Urteil sollte am Nachmittag verkündet werden.

Kläger sind zwei Passagiere gegen die Lufthansa, die ihre Flüge von Hamburg in die USA wegen Krankheit rund zwei Monate vor dem Flugtermin im Jahr 2015 abgesagt hatten. Von insgesamt 2766,32 erhielten sie nur 267,12 Euro für nicht verbrauchte Steuern und Gebühren zurück. Vor dem Amts- und Landgericht Köln scheiterten sie. (X ZR 25/17)

Zentraler Punkt des Falls ...

