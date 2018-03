Frankfurt - Auch im ETF-Handel macht sich die Nervosität an den Märkten bemerkbar, so die Deutsche Börse AG."Die Spannungen zwischen Großbritannien und Russland durch den Anschlag auf den russischen Ex-Spion sowie in den USA die Entlassung von Außenminister Tillerson sorgen für Unsicherheit", berichte Carsten Schröder von der Commerzbank. "Anleger warten lieber ab." Dazu trage auch die morgen anstehende US-Notenbankentscheidung bei. Von einer weiteren Zinsanhebung werde fest ausgegangen, mit Spannung erwartet werde aber der Ausblick der Zentralbanker.

