Der Stahlhersteller Saarstahl betreibt ein Vertriebsbüro in den USA. Daran will er auch nach Inkrafttreten der US-Strafzölle festhalten.

Der saarländische Stahlhersteller Saarstahl blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Und das nicht nur, weil der Konzern nach einem verlustreichen Jahr 2016 zuletzt endlich wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist: Das Ebit (also das Ergebnis vor Steuern und Zinsen) stieg von minus 155 Millionen Euro im Vorjahr auf plus 110 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017.

Hinzu kommt: Trotz der bevorstehenden US-Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium rechnet der Konzern damit, sein Geschäft in den USA auf einem auskömmlichen Niveau zu halten. Mit größeren Umsatzeinbrüchen infolge der Handelsbeschränkungen rechnet Vertriebsvorstand Klaus Richter nicht, erklärte er auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens am Dienstag.

Hinter dem Optimismus des Managers steckt eine einfache Rechnung: Von den 100.000 Tonnen Stahl, die sein Konzern derzeit pro Jahr an rund 30 US-Kunden liefert, werden nach bisherigem Kenntnisstand mittelfristig mindestens 75 Prozent auch weiterhin in die USA geliefert werden - dann eben zu einem höheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...