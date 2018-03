Es wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen erhöht und einen hawkischeren geldpolitischen Kurs einschlägt Trader werden beim Sitzungsprotokoll und dem Dot-Plot nach Änderungen suchen Zinsentscheid und Dokumente werden am Mittwoch um 19:00 Uhr veröffentlicht, die Pressekonferenz beginnt 30 Minuten später

Zusammenfassung:Das FOMC-Treffen ist in dieser Woche das mit Abstand am meisten erwartete Marktereignis. Händler halten nicht nur nach der ersten Zinserhöhung in diesem Jahr Ausschau, sondern auch nach zusätzlichen Hinweisen. Da diese für eine erhöhte Volatilität an den Märkten sorgen könnten, werden wir in dieser Analyse einen Blick auf mögliche Auswirkungen werfen. Außerdem präsentieren wir Ihnen die aktuelle Situation des EURUSD und des S&P 500 (US500), jeweils im Tageschart. Was ist von der Fed zu erwarten? Das FOMC-Treffen enthält einige wichtige Punkte: Zinsentscheid, Sitzungsprotokoll, Wirtschaftsprognosen, Dot-Plot und anschließende Pressekonferenz. Der Entscheid scheint offensichtlich zu sein: Die Fed wird die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen. Alles andere wäre ein Schock. Die Händler wollen jedoch wissen, ob die Fed bereit ist das Tempo der geldpolitischen Straffung gegenüber der Kommunikation vom Dezember zu erhöhen (drei ...

