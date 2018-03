Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta035/20.03.2018/15:17) - Die s Wohnbaubank AG gibt bekannt, dass sie die Begebung von Wandelschuldverschreibungen im Lauf des Jahres 2018 auf treuhändige Emissionen umstellt. Treugeberin wird die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG sein.



(Ende)



