Dow Jones - Nach dem Abverkauf

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Wochenstart im Dow Jones Industrial Average Index verlief alles andere als optimal aus Sicht der Käufer. Nachdem in der Vorwoche noch wichtige Unterstützungen gehalten hatten, wurde einige bereits am Montag deutlich unterboten. Zum heutigen Handelsbeginn versuchen sich die Bullen zumindest an einer technischen Gegenreaktion.

Das Problem dabei ist, dass die ehemaligen Unterstützungen jetzt zu starken Widerständen umfunktioniert wurden. Solange die US Indizes diese nicht wieder signifikant zurückerobern, bleibt das Chartbild angeschlagen. Im Dow Jones Industrial Average geht es um die Marke von 24.700 Punkten. Darunter bleibt der Index anfällig für eine Fortsetzung der Konsolidierung, wobei Kurse unter 24.453 Punkten den Weg in Richtung 24.217 Punkte freimachen würden.

Bleiben die Käufer dagegen am Ball, ist oberhalb von 24.700 Punkten eine Verlängerung der Erholung auf 24.900 Punkte möglich. Zwischen 24.900 und 25.000 Punkten liegt ein regelrechtes Cluster an Widerständen, welches kaum zu überwinden sein wird.

Die Lage bleibt also angespannt. Zuletzt war aufällig, dass vorbörsliche oder auch im regulären Handel anfängliche Kursstärke meist im Handelsverlauf wieder abverkauft wurde. Solange dieses Muster nicht gebrochen wird, werden es die Käufer schwer haben, etwas Nachhaltiges zu etablieren.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.12.2017 - 15.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 15.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

