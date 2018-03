Düsseldorf (ots) - Die kommunalen Arbeitgeber haben massive Kritik an der Warnstreikwelle der Beschäftigten von Bund und Kommunen in mehreren Bundesländern geübt. Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe): "Warnstreiks sind ein Ärgernis und völlig unverhältnismäßig." Denn sie belasteten vor allem die unbeteiligte Bevölkerung. "Diese scheinbar unvermeidlichen Rituale der Gewerkschaften sind darüber hinaus nicht zielführend, da sie die Verhandlungen weder beschleunigen noch in irgendeine Richtung steuern", so der VKA-Chef. Für die Tarifrunde seien mehrere Gesprächstermine vorgesehen - aus dem einfachen Grund, dass divergierende Positionen ausgetauscht, bewertet und durchdacht werden müssten. Ein solches Verfahren koste Zeit, sagte Böhle, der auch Personaldezernent der Stadt München ist. "Die vergangenen zwei Verhandlungsrunden sind insgesamt konstruktiv verlaufen. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir Mitte April zu einer Einigung kommen werden."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621