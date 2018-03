Mainz (ots) -



Samstag, 31. März, bis Montag, 2. April 2018 Mit Erstausstrahlungen



Von Karsamstag, 31. März, bis Ostermontag, 2. April 2018, zeigt 3sat Puccinis Operndrama "Tosca" von den diesjährigen Osterfestspielen Salzburg mit Anja Harteros und Aleksandrs Antonenko, das Osterkonzert 2018 aus Stift Klosterneuburg und zwei Konzerte von den Baden-Badener Osterfestspielen 2017, Dokumentationen rund um Osterbräuche und österliche Rezepte sowie vier Filmklassiker mit der Schauspielerin Audrey Hepburn.



Mit Giacomo Puccinis "Tosca" steht eine der großen veristischen Opern des italienischen Repertoires im Zentrum der Osterfestspiele Salzburg 2018. In dem Dreiakter nach dem Drama "La Tosca" gerät die Sängerin Tosca (Anja Harteros) in Schwierigkeiten, als ihr Geliebter, der Maler Cavaradossi (Aleksandrs Antonenko), einen politischen Flüchtling versteckt. Um Cavaradossi zu retten, verrät sie den Flüchtling und gibt sich dem Polizeichef Scarpia hin. 3sat zeigt die Neuinszenierung von Michael Sturminger unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann am Samstag, 31. März 2018, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. An Ostermontag, 2. April, zeigt 3sat um 9.05 Uhr das Osterkonzert 2018 aus Stift Klosterneuburg und ab 10.40 Uhr die Konzerte "Lisa Batiashvili spielt Dvorák" und "Sir Simon Rattle dirigiert Bartóks Konzert für Orchester" von den Baden-Badener Osterfestspielen 2017 in Erstausstrahlung.



Eierrollen, Kugelstechen oder gemeinschaftliches Singen am Faaker See: In der Erstausstrahlung "Reindling, Schinken, Osterfeuer - Österliches Brauchtum in Kärnten" am Ostersonntag, 1. April, um 19.10 Uhr , führt Anita Lackenberger durch das österliche Kärnten mit seinen kulinarischen Besonderheiten und Traditionen. Am Ostermontag, 2. April, um 19.15 Uhr, geht es in "Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa" auf der Suche nach Osterrezepten durch ganz Europa.



Vier Filme mit Audrey Hepburn werden ebenfalls im österlichen Festprogramm zu sehen sein: Am Ostersonntag, 1. April, 17.10 Uhr, glänzt die Schauspielerin in Billy Wilders Aschenputtel-Version "Sabrina" als Chauffeurstochter, die sich einen Millionär angelt. Um 20.15 Uhr folgt Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany" in ihrer bekanntesten Rolle als Holly Golightly, die ihre Nächte mit Partys und reichen Männern verbringt und sich schließlich in einen mittellosen Schriftsteller verliebt. Am Montag, 2. April, um 16.55 Uhr spielt sie in "Ariane - Liebe am Nachmittag" die Tochter eines Privatdetektivs, die sich in einen bekannten Playboy verliebt und schließlich ins Visier des eigenen Vaters gerät. Und zuletzt ist Audrey Hepburn um 20.15 Uhr neben Cary Grant und Walter Matthau in "Charade", Stanley Donens Mischung aus romantischer Komödie und Spionagethriller, zu sehen.



