Remagen (ots) - Mit der Vortragsreihe "Kommunikationsberatung live" setzen das "prmagazin - Das Magazin der Kommunikationsbranche" und die Kölner Media School der Hochschule Macromedia auch in diesem Jahr ihre Veranstaltungskooperation mit insgesamt zehn Terminen fort. Nach namhaften Vertretern des Kommunikationsmanagements (2016) und der Kommunikationswissenschaft (2017) berichten diesmal Repräsentanten deutscher und internationaler PR-Agenturen sowie selbstständig Beratende über alle Facetten des Kommunikations-Consultings. Die Veranstaltungen sind zwischen März und Dezember 2018 am Macromedia-Campus Köln terminiert.



"Wir freuen uns sehr, dass wir ein drittes und voraussichtlich letztes Jahr diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen können", so Prof. Dr. Holger Sievert, Head of Media School am Campus Köln und Mitinitiator der Reihe. "Professionals und Studierende finden sich je nach Vortragenden bei unseren Veranstaltungen gleichermaßen unter den Zuhörenden, was wiederum einen interessanten Austausch zwischen diesen Gruppen ermöglicht." Besonders freue ihn, dass 2018 mit Florian Zimmermann und Dan Stoschek erstmals zwei Alumni der Hochschule unter den Referierenden seien.



Zum Auftakt der dritten Runde beschäftigt sich am 21. März der TV-Journalist (WDR, Kika), Moderator und Medientrainer Johannes Büchs mit dem Thema "Storytelling: Mode in der Kommunikation oder Betriebssystem unseres Gehirns?".



Am 4. April ist Thomas Lüdeke zu Gast in Köln. Der geschäftsführende Gesellschafter von PRCC in Düsseldorf beleuchtet in seinem Vortrag den "Markt der Kommunikationsberatung aus Sicht einer Personalberatung". Florian Zimmermann, Senior Consultant bei der weltgrößten Strategieberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, gibt am 18. April einen Einblick in Change Communication bei Unternehmensübernahmen und Transformationen.



"Wie sieht die Agentur der Zukunft aus?" Um diese Frage, genauer: um zukunftsfähige Geschäftsmodelle und Skills der Kommunikatoren von morgen dreht sich der Vortrag von Susanne Marell, CEO von Edelman.ergo, am 2. Mai. Und noch einmal geht es in der Reihe um das aktuelle Topthema Storytelling, diesmal im digitalen Kontext. Wie man "wahre Geschichten als kommunikative Treiber" einsetzt, erklärt am 30. Mai Dr. Astrid Nierhoff, Geschäftsführerin des Start-ups StoryAtelier.



Nicht nur Unternehmen experimentieren derzeit mit neuen Strukturen und Führungsmodellen. Am 20. Juni berichten Juniorberaterin Larissa Borgmann und CEO Prof. Dr. Alexander Güttler über einen radikalen Selbstversuch von komm.passion: die laterale Agentur.



Am 10. Oktober lenkt Michael Kalthoff-Mahnke dann den Blick auf das Thema Mitarbeiterkommunikation. Der Vorsitzende des Instituts für interne Kommunikation legt dar, warum eine Unternehmenskultur nottut, die auf individuelle und kollektive Wertschätzung setzt. Um Teilhabe geht es auch am 17. Oktober. Oliver Baumann beschäftigt sich mit der Frage, wie man strategische Kommunikation partizipativ gestaltet. Baumann ist Partner der Kooperative Berlin, einem Zusammenschluss unter anderem für Medienproduktion und Beratung.



Professionelle Kommunikation mit Investoren und Analysten ist Grundvoraussetzung für eine intakte Reputation von Unternehmen am Kapitalmarkt, weiß Sebastian Mewißen, Director bei Hering Schuppener in Düsseldorf. Am 7. November erklärt er seine Beratungsperspektive. China-Spezialistin Janette Lajara, Director Concepts and Content bei Oliver Schrott Kommunikation, blickt am 21. November nach Asien. Unter dem Titel "Zwischen Presse, Party und Partei" widmet sie sich Unterschieden in der Beratung in Deutschland und China.



Zum Abschluss der Vortragsreihe kommt noch einmal der Nachwuchs zu Wort. Dan Stoschek, Junior Account Manager bei der Hamburger Agentur achtung!, spricht am 5. Dezember über "Kommunikationsberatung, die Menschen bewegt".



Die Veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr in der Hochschule Macromedia in der Brüderstraße 17 in Köln statt. Moderator ist zumeist Prof. Dr. Holger Sievert, Head of Media School. Den Termin am 18. April moderiert Prof. Dr. Ralf Spiller, Head of Graduate School.



Kostenfreie Anmeldungen und regelmäßige Aktualisierungen unter www.hochschule-macromedia.de/veranstaltungen-koeln.



++++++



Über die Hochschule Macromedia



Mit etwa 2.000 Studierenden und rund 80 Professuren gehört die Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences, zu den führenden Privathochschulen für arbeitsmarktorientierte Studiengänge in Deutschland. Zum Portfolio gehören deutsch- und englischsprachige Bachelor- und Masterprogramme, unter anderem in den Fächern Medien- und Kommunikationsmanagement sowie Journalistik. Sämtliche Studiengänge sind staatlich anerkannt und akkreditiert durch Wissenschaftsrat und FIBAA, Studienorte sind München, Stuttgart, Köln, Hamburg und Berlin. Mehr unter www.hochschule-macromedia.de



Über das prmagazin



Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 48. Jahrgang im Verlag Rommerskirchen. www.prmagazin.de



