Frühlingsoffensive: Die Krombacher Brauerei erweitert ihr erfolgreiches Sortiment um gleich drei neue Produkte.



Ab März werden die Neuheiten im Handel verfügbar sein: - Krombacher o,0% Radler - Krombacher Brautradition Naturtrübes Landbier - KROMBACHER'S FASSBRAUSE Maracuja



Der natürliche Durstlöscher: Jetzt als fruchtig-spritziges Krombacher o,0% Radler



Mit dem 2017 eingeführten Krombacher o,0% als Pils und Weizen wurden neue Verbraucher und Martktanteile gewonnen, neue Kaufimpulse gesetzt und durch den eigenständigen Auftritt in Produktausstattung und Kommunikation für weitere Dynamik im alkoholfreien Segment gesorgt. Mit der ditten Sorte setzt Krombacher o,0% nun die Erfolgsstory fort: Ab sofort gibt es Krombacher o,0% Radler als natürlichen Durstlöscher im 11x0,5 l Kasten sowie 6er Pack. Die isotonische Radler-Erfrischung mit o,0% Alkohol überzeugt mit der Mischung aus 40% Krombacher o,0% Pils und 60% Zitronenlimonade - für einen natürlich erfrischend und fruchtig-spritzigen Geschmack. Eine Ausdehnung der kommunikativen Maßnahmen, Einzelflaschensampling sowie themenspezifische Verlosungen, u. a. mit Markenbotschafter Joey Kelly und dem Radsportteam BORA hansgrohe sorgen für weiteren Rücken- und Aufwind.



Traditionelle Braukunst für Genießer: Krombacher Brautradition Naturtrübes Landbier



Mit Krombacher Brautradition bietet Krombacher eine Spezialitäten-Range für Liebhaber besonderer Biere an. Nach der erfolgreichen Einführung der Sorten Naturtrübes Kellerbier und Naturtrübes Dunkel wird die Range um ein neues Geschmackserlebnis erweitert: Naturtrübes Landbier. Die neue Sorte schmeckt dank ihrer dezenten Hopfung vollmundig süffig. Ausgewählte Malzsorten verleihen der naturtrüben Spezialität einen besonders malzigen Charakter. Hinter dem Produkt steht der langjährige Krombacher Braumeister Arthur Riedel mit seinem Namen. Mit Leidenschaft und handwerklicher Braukompetenz hat er diese besondere Spezialität kreiert. Der Alkoholgehalt beträgt 5,2 Prozent. Erhältlich ist Krombacher Brautradition Landbier im neuen 20x0,5 l Mehrwegkasten.



Exotisch. Fruchtig. Fassgebraust: KROMBACHER'S FASSBRAUSE Maracuja



Deutschlands beliebteste Fassbrause erweitert sein Sortiment um die "limonadige" Sorte KROMBACHER'S FASSBRAUSE Maracuja. Nach dem großen Erfolg von Cola & Orange stärkt der Marktführer mit dieser neuen Geschmacksrichtung seine AFG-Kompetenz und begeistert noch mehr Limonaden- und Schorlenverwender. Maracujasaftschorlen sind gerade in der Gastronomie ein Mega-Trend. Jetzt gibt es die fruchtig-spritzige Erfrischung mit leckerem Maracujasaft fertig gemischt und "fassgebraust" im klassischen 6er Pack. Mit 0,00% Alkohol ist KROMBACHER'S FASSBRAUSE - egal in welcher Sorte - die perfekte Erfrischung für die ganze Familie.



KROMBACHER'S FASSBRAUSE To-Go als 0,33l Dose



Die Top-Sorten Zitrone und Cola & Orange gibt es nun auch zusätzlich in der praktischen 0,33l Dose für unterwegs. Das speziell für die Dose entwickelte, typische "Handmade"-Design ist ein attraktiver Hingucker für jedes AFG-Regal oder Display.



Pressekontakt: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Dr. Franz-J. Weihrauch Hagener Straße 261 57223 Kreuztal presse@krombacher.de