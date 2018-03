Seoul (ots/PRNewswire) - Beherrsche die Kunst, dich auf das Wesentliche und auf die Eleganz zu konzentrieren. Das ist die einfache, aber machtvolle Design-Philosophie von LG SIGNATURE, der Premium-Luxusmarke, die den Begriff des stilvollen metropolitanen Lebens neu definiert.



LG SIGNATURE hat sich mit führenden Innenausstattern, Architekten und anderen Fachleuten auf diesen Gebieten zusammengetan, die in großen Städten in verschiedenen Ländern leben, wie im Vereinigten Königreich, in Deutschland und Australien, und wo LG SIGNATURE auf dem Markt erhältlich ist. So, wie diese die Produkte von LG SIGNATURE zu Hause verwenden, passen sie nahtlos in die Räume eines metropolitanen Lebensstils.



Der neuste Fokus der Kampagne liegt auf Innenausstattung, Gestaltung und Design. Aber die wichtigste Frage bei der Werbung für die Botschaft und die Philosophie der Marke ist, wie Influencer LG SIGNATURE-Produkte bei sich zu Hause integrieren.



LG SIGNATURE hat bei der Gestaltung der Wohnräume dieser Experten seinen Beitrag geleistet und hat sie dabei unterstützt, mehr zu erreichen, in ihrem Beruf besser zu sein und ein besseres Leben zu führen. Die Influencer gewähren intensive Einblicke darin, wie die Produkte der Marke ihre Wohnräume mit Leben gefüllt haben.



Der einflussreiche Architekt Hadi Teherani aus Deutschland brachte einen Teil der Markenphilosophie so auf den Punkt: "Gutes Design muss funktional sein - einerseits. Auf der anderen Seite sollte es aber auch möglich sein, dass man sich damit wohl fühlt." Und das zeigt sich, wenn man sich anschaut, wie er LG SIGNATURE-Produkte in seinem Zuhause nutzt. Ashley Hicks, ein fantastischer Innenausstatter aus England, sagte: "Das Zuhause eines Menschen sollte dessen Persönlichkeit widerspiegeln, zeigen, was er liebt und was ihn fasziniert, es sollte sich dort bequem und entspannt leben lassen und es sollte ein schönes Gefühl sein, wenn man sich dort umschaut. " Genau das, wonach LG SIGNATURE strebt.



Andere Fachleute, die an dieser ambitionierten Kampagne teilgenommen haben, äußerten ganz ähnliche Einstellungen, darunter Darren Palmer, Innenausstatter und bekannte TV-Persönlichkeit aus Australien, Stefan Diez, ein Industriedesigner aus Deutschland, Andrea Savage, Partner und Projekt Director bei einer Firma für Innendesign in Singapur, Daphne Teo, Chief Investment Officer in Singapur, Jason Pomeroy, ein Umweltarchitekt, Wissenschaftler, Autor und eine bekannte TV-Persönlichkeit in Singapur, und Khalid Shafar, ein Innenausstatter in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Die Botschaft und die Philosophie von LG SIGNATURE sind auch ein universeller Aufruf, der über die Zusammenarbeit mit Influencern aus den fünf Weltregionen weiter verbreitet wird. Große Eleganz und Geschmack werden überall geschätzt - ganz egal, in welchem Land. Erkunden Sie also die unzähligen Wege, auf denen man das gute Leben, das LG SIGNATURE zu bieten hat, finden kann.



LG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LG SIGNATURE vereinigt das Beste an Technologie und Design von LG unter einer Marke und bietet Verbrauchern eine Auswahl, die für raffinierte Eleganz und erstklassige Leistung steht. Zum Spektrum der LG SIGNATURE-Produkte gehören aktuell ein Door-in-Door-Kühlschrank, eine TWINWash-Waschmaschine, ein Spezial-Luftreiniger/-Luftbefeuchter und das preisgekrönte OLED Wallpaper TV-Gerät "W7". Alle LG SIGNATURE-Produkte haben eines gemeinsam: sie bieten kompromisslose Qualität und konzentrieren sich auf das Wesentliche. LG SIGNATURE-Produkte haben eine ganze Reihe von Preisen der Branche für technische Innovationen und ausgefeiltes Design gewonnen. Dazu gehörten etwa der CES Best of Innovation Award 2017, der iF Gold Award 2016 und der Red Dot Design Award 2016.



