sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.03.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 576 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,508 Euro		-0,054
-9,61 %
WKN: A1W6YQ ISIN: CA5249372080 Ticker-Symbol: XLE1 
Aktie:
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
LEGEND POWER SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
LEGEND POWER SYSTEMS INC 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
LEGEND POWER SYSTEMS INC
LEGEND POWER SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LEGEND POWER SYSTEMS INC0,508-9,61 %