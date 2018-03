Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 123. "China Import and Export Fair" (Kanton-Messe) findet vom 15. April bis 5. Mai in Guangzhou statt. Die Messe beherbergt auf 1,2 Millionen m2 Ausstellungsfläche mehr als 25.000 Aussteller an 60.466 Ständen und auf drei Phasen verteilt.



"Wir sind besonders begeistert von dieser jüngsten Messeveranstaltung", sagt Alan Liu, Deputy Director General des Foreign Affairs Office der Kanton-Messe. "Die Kanton-Messe spielt schon seit Langem eine wichtige Rolle in der Förderung des internationalen Handels, der Verbesserung der Produktqualität und der Leistungssteigerung insgesamt. Wir stellen neue und innovative Produkte in vielen verschiedenen Branchen vor und bieten auch in diesem Frühjahr auf der Messe eine Plattform zur Förderung des weltweiten Handels."



Folgende Produkte werden auf der Kanton-Messe vorgestellt:



- Phase 1 (15. bis 19. April): Unterhaltungselektronik und Elektrohaushaltsgeräte, Beleuchtungsanlagen, Fahrzeuge und Ersatzteile, Maschinen, Eisenwaren und Werkzeug, Baumaterialien, Chemieprodukte, Energieressourcen, internationaler Pavillon - Phase 2 (23. bis 27. April): Konsumgüter, Geschenke und Einrichtungsgegenstände - Phase 3 (1. bis 5. Mai): Textilien und Bekleidung, Schuhe, Bürobedarf, Koffer und Taschen, Medikamente, Medizingeräte und Gesundheitsprodukte, Lebensmittel, internationaler Pavillon



Intelligente Fertigung im Blickpunkt



Im Bereich Unterhaltungselektronik und elektrische Haushaltsgeräte werden weltweite Marken vorgestellt, die sich auf intelligente Haustechnik und intelligente Fertigung (IM) spezialisieren. Zu den führenden chinesischen Marken wie Haier und Ecovacs gesellen sich weitere international bekannte Unternehmen wie Simfer aus der Türkei, NUC aus Südkorea sowie andere Firmen aus den Mitgliedsländern der Seidenstraßen-Initiative.



Intelligente Haustechnik wird u. a. bei folgenden marktführenden Anbietern im Mittelpunkt stehen:



- Intelligente Hausprodukte von Gree - KI-Fernseher von Changhong und Kühlschränke von CHiQ



Im Bereich Maschinen bringen weltweit führende Unternehmen wie Caterpillar aus den USA, Kapro aus Israel und Tsurumi aus Japan ihre neuesten Produkte.



In der zweiten und dritten Phase der Ausstellung werden die Auswirkungen der Cybertechnologie auf eine Vielzahl von Branchen betont. Außerdem stellt der Bereich Lebensmittel ein verbessertes Kauferlebnis vor.



Informationen zur Kanton-Messe



Die "China Import and Export Fair" (Kanton-Messe) findet zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst, in Guangzhou statt. Die Messe besteht seit 1957 und ist inzwischen die umfassendste und älteste Ausstellung mit der größten und besten Palette an Produkten, den vielfältigsten Käufern und dem höchsten Geschäftsvolumen in China.



