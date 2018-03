Die Aktie von Geely hat zuletzt kräftig zugelegt. Unterstützung kam in den vergangenen Tagen gleich von mehreren Analysten in Form von Kaufempfehlungen. Auch charttechnisch hat sich einiges getan. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.