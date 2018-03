Im Jahr 1975 gründete John C. Bogle die Vanguard Group. Bogle, der bisher als Vermögensverwalter gearbeitet hat, war davon überzeugt, dass er dauerhaft den Markt nicht würde schlagen können. Also begann er einfach ganze Indizes 1:1 abzubilden und quasi passiv in Indizes zu investieren. Die Grundidee für ETFs war geboren. Mittlerweile gehört Vanguard zu den größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Auch für Privatanleger ist es die Gretchenfrage schlechthin: Soll ich überhaupt aktiv investieren, wenn selbst renommierte Finanzprofis sagen, dass sie den Gesamtmarkt eigentlich nicht dauerhaft schlagen können? Eine Einschätzung von Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.