Liebe Leser,

Microsoft hat am Montag etwas nachgegeben. So wie der Gesamtmarkt. Darin sehen Chartanalysten allerdings keinen Makel. Der US-Gigant habe noch immer die Chance, Kurssteigerungen von mehr als 25 % zu realisieren. Und das sogar vergleichsweise schnell. Auch wenn dies nach den Montagskursen nicht so leicht vorstellbar ist.

Konkret: Der Wert ist in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hatte die Aktie die Kurse entlang einer fast idealtypischen Aufwärtstrendgeraden ... (Moritz von Betzenstein)

