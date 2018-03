Lieber Leser,

die Ölpreise haben zum heutigen Handelstag ordentlich zugelegt. Dennoch kann das nur eine Momentaufnahme sein. Die Opec-Staaten und die USA neutralisieren sich gegenseitig aufgrund ihrer gegensätzlichen Strategien.

Zum Start in den Handelstag am Dienstag haben die Ölpreise um etwa einen halben Dollar zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell 66,59 $, was einen Anstieg um 54 Cent bedeutet. Die westamerikanische Sorte WTI legte um 53 Cent zu, wodurch ... (Björn Pahlke)

