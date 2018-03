In Europa fördert Google seit Jahren journalistische Projekte. Nun soll das Programm zu einer globalen Initiative erweitert werden.

Google wird seine Initiativen zur Unterstützung von Verlagen, Medien und Journalismus unter einem neuen globalen Dach zusammenfassen. Der Internet-Riese kündigte am Dienstag die Gründung der "Google News Initiative" (GNI) an. Das Projekt werde in den kommenden drei Jahren mit 300 Millionen Dollar (rund 270 Millionen Euro) ausgestattet.

Die GNI basiert zu wesentlichen Teilen auf der Arbeit der "Digitalen News Initiative" (DNI) in Europa, die Google vor knapp drei Jahren mit europäischen Verlags- und ...

