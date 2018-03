Die Marihuana-Branche war in letzter Zeit praktisch unaufhaltsam ? sogar in den USA, wo jegliche Verkäufe per Bundesgesetz verboten sind. Aber 29 Staaten haben Cannabis seit 1996 auf die eine oder andere Weise legalisiert. Laut ArcView und BDS Analytics, beträgt das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum, das bis 2021 in Nordamerika erwartet wird, 28 %, was zu einem prognostizierten Jahresumsatz von 24,5 Milliarden US-Dollar bis 2021 führen könnte.



Es gibt absolut keinen Zweifel, dass Marihuana-Aktien in einem außergewöhnlich schnellen Tempo wachsen, was sich in drei- und vierstelligen prozentualen Zuwächsen für viele der größten Pot-Aktien nach Marktkapitalisierung über den Zeitraum von zwei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...