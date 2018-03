Eigentlich sollten Selbstständige, die freiwillig in die Rentenkasse einzahlen, entlastet werden. Das Bundesarbeitsministerium rudert aber zurück.

Es gilt als eine der wichtigsten Neuerungen im deutschen Rentenrecht seit Jahrzehnten: Mit dem im Januar in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde erstmals eine Regelung ins Sozialgesetzbuch eingefügt, nach der Ansprüche auf eine ergänzende Altersversorgung wie einer Riesterrente nicht mehr voll auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden dürfen.

Vielmehr gilt ein neuer Einkommensfreibetrag. Bis zu 208 Euro im Monat bleiben daher von der Anrechnung aufgenommen.

Zweck der neuen Regelung ist es - so heißt es vollmundig in der Gesetzesbegründung - "ein gesamtgesellschaftliches Signal zu setzen, dass sich freiwillige Altersvorsorge in jedem Fall lohnt." Menschen, die freiwillig für ihre Altersvorsorge auf einen Teil ihres Einkommens verzichten, so die die Botschaft, sollen es im Alter in jedem Fall besser haben, als die, die nichts tun.

Und weil die letzte Bundesregierung dabei alles richtig machen wollte, hat sie den Freibetrag nicht nur für Riesterrente und betriebliche Altersversorgung eingeführt. Er gilt auch für jede Form freiwilliger Beiträge und damit auch für freiwillig gezahlte Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Und er gilt auch für Menschen, die freiwillig Mitglied der Pflichtversicherung, so genannte Pflichtversicherte auf Antrag, geworden sind. So steht es ausführlich und eindeutig in der Begründung zum Gesetzentwurf.

Dahinter verbergen sich zwei Möglichkeiten von Selbstständigen für das Alter vorzusorgen. Sie können sich entweder freiwillig versichern. Dann bestimmen sie die Höhe ihrer Beiträge zwischen 83,70 ...

