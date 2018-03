MERKUR BANK KGaA: MERKUR BANK wächst in Sachsen und Thüringen besonders in der Vermögensanlage DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Zwischenbericht MERKUR BANK KGaA: MERKUR BANK wächst in Sachsen und Thüringen besonders in der Vermögensanlage 20.03.2018 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG MERKUR BANK wächst in Sachsen und Thüringen besonders in der Vermögensanlage Steigerung des Depotvolumens um 21,9 % / Neugeschäftsvolumen in der Finanzierung erstmals über 1 Mrd. EUR / Ergebnis je Aktie bei 0,60 EUR / Stärkung des Kapitals um 22 Mio. EUR München, 20. März 2018 - Die MERKUR BANK KGaA hat ihren Wachstumskurs im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt und das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit um 8,5 % auf 8,5 Mio. EUR gesteigert. Die inhabergeführte und börsennotierte Münchner Bank trotzt damit einmal mehr den schwierigen Rahmenbedingungen mit Niedrigzinsumfeld, zunehmender Regulatorik und massiven Restrukturierungen, die die Bankbranche seit Jahren prägen. Einen entscheidenden Anteil am Erfolg machen die Aktivitäten der MERKUR BANK in Sachsen und Thüringen aus, wo insbesondere der Bereich der Vermögensanlage mit 20,5 % auf über 180 Mio. EUR überdurchschnittlich gewachsen ist und sich zu einer wichtigen Säule auf Gesamtbankebene entwickelt hat. Das Ergebnis je Aktie liegt mit 0,60 EUR um 7,1 % über dem Vorjahr (2016: 0,56 EUR). Für das laufende Geschäftsjahr ist die Geschäftsleitung optimistisch, das Ergebnis weiter steigern zu können. "Wir schwimmen gegen den Strom und heben uns so von unseren Wettbewerbern ab. Die klare Fokussierung auf unsere Kunden und auf unternehmerische Werte macht uns erfolgreich", sagt der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Marcus Lingel. Besonders erfreut zeigt sich die Geschäftsleitung von der Steigerung des Kernkapitals um 33,6 % auf 91,7 Mio. EUR (2016: 68,6 Mio. EUR) und einer Gesamtkapitalquote von 15,3 %. "Damit sind wir - auch im Vergleich zur Branche - für die regulatorischen Anforderungen der kommenden Jahre gut aufgestellt", so Dr. Marcus Lingel. Wachstum in allen Geschäftsbereichen Die MERKUR BANK ist in zwei Geschäftsfeldern aktiv - der Vermögensanlage und dem Finanzierungsgeschäft. In der Vermögensanlage liegt sie mit einem Depotvolumen von 302,0 Mio. EUR um 21,9 % über dem Vorjahr (2016: 247,8 Mio. EUR). Eine Kundenbefragung Ende des vergangenen Jahres zeigte: Dem Unternehmen ist es gelungen, besonders viele neue Kunden zu gewinnen, die auf Empfehlung unserer Kunden zur MERKUR BANK wechseln. Sie schätzen vor allem die Beratungsleistung und die unternehmerischen Werte, für die die MERKUR BANK steht. Im Kreditgeschäft lag das Neugeschäftsvolumen zum 31.12.2017 erstmals über 1 Mrd. EUR (1,036 Mrd. EUR, + 8,6 %), die Kreditbeanspruchung mit 888,3 Mio. EUR um 4,9 % über dem Vorjahr. Auf Gesamtbankebene erwirtschaftete das Unternehmen einen Provisionsüberschuss von 12,0 Mio. EUR - eine Steigerung um 18,5 %. Sachsen: Wichtige Säule in der Vermögensanlage Mit 117,0 Mio. EUR steuert die Region Sachsen (21 Mitarbeiter) einen Anteil von 38,7 % zum Depotvolumen der MERKUR BANK (302,0 Mio. EUR) bei und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur überaus positiven Entwicklung in diesem Geschäftsbereich. Überdurchschnittlich im Vergleich zu den übrigen Regionen fällt aufgrund des starken Wertpapiergeschäfts auch das Provisionsergebnis in Sachsen aus, das mit 0,43 Mio. EUR um 37,2 % über dem Vorjahr liegt. "Wir gehen mit viel Rückenwind ins neue Jahr und sind davon überzeugt, dass wir noch viel Potenzial in der Vermögensanlage in Sachsen haben", sagt Wolfgang Genczler, Regionaldirektor für Sachsen und Thüringen. Thüringen: Weiterhin stark in der Mittelstandsfinanzierung In Thüringen setzt die MERKUR BANK mit ihren 22 Mitarbeitern ganz auf ihre starke Position als Knotenpunkt im Netzwerk von und für Unternehmen. "Unsere Kunden erkennen, dass sie mit uns weit mehr bekommen als nur einen Finanzierungspartner", so Wolfgang Genczler. Das Neu-geschäftsvolumen in der Finanzierung lag im vergangenen Jahr mit 59,8 Mio. EUR auf konstant hohem Niveau des Vorjahres. In der Vermögensanlage steigerte das Unternehmen das Depot-volumen um 22,5 % auf 63,2 Mio. EUR. "Damit übertrafen wir in Thüringen unsere Erwartungen." Weiteres Wachstum mit Augenmaß / Positiver Ausblick für das laufende Jahr In der Zukunft setzt die MERKUR BANK auch weiter auf ein Wachstum mit Augenmaß unter Berücksichtigung möglicher Risiken. Als mittelständisch geprägtes Unternehmen steht sie für eine behutsame Unternehmensstrategie, die auf die Vermeidung von Risiken ausgerichtet ist, und setzt auf Kontinuität und Verlässlichkeit statt auf den kurzfristigen Erfolg. Diesem Tenor folgend wird die MERKUR BANK ihren Wachstumskurs in den Regionen fortsetzen. Über die MERKUR BANK KGaA Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2017 erreichte die MERKUR BANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 1 Mrd. EUR. www.merkur-bank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-bank@engel-zimmermann.com Sprache: Deutsch Unternehmen: MERKUR BANK KGaA Bayerstraße 33 80335 München Deutschland Telefon: 089 / 599 98 - 0 Fax: 089 / 599 98 - 109 E-Mail: info@merkur-bank.de Internet: www.merkur-bank.de ISIN: DE0008148206 WKN: 814820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

