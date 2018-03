FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer BMW ist wegen des möglichen Betrugs bei Dieselfahrzeugen ins Visier der Behörden geraten. Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, hat sie bereits Ende Februar ein Ermittlungsverfahren gegen nicht näher bekannte Mitarbeiter bzw. Verantwortliche von BMW wegen Betrugsverdachts in rund 11.400 Fällen eingeleitet. Am Dienstag seien die BWM-Konzernzentrale in München und im Wege der Rechtshilfe ein Standort in Österreich durchsucht worden. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass BMW eine prüfstandsbezogene Abschalteinrichtung verwendet oder verwendet hat.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe der Staatsanwaltschaft am 22. Februar mitgeteilt, dass zwei BMW-Mitarbeiter seinerzeit gegenüber dem KBA eingeräumt hätten, dass in zwei Modelltypen unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut worden seien. Dabei habe es sich jedoch um ein Versehen gehandelt.

Von BMW war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Die in München und Österreich beschlagnahmten Beweismittel müssten nun gesichtet werden, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen würden ergebnisoffen geführt und stünden ganz am Anfang.

March 20, 2018

