Eine Gruppe von Taxifahrern macht Uber in Ägypten einen Strich durch die Rechnung. Der Fahrdienst und Konkurrent Careem werden verboten.

Der Fahrdienst Uber muss einem Gerichtsurteil zufolge seine Aktivitäten in Ägypten einstellen. Die Richter in Kairo gaben damit am Dienstag den Klägern - einer Gruppe von Taxifahrern - recht. Diese hatten argumentiert, die benutzten Autos seien nur für die private, nicht aber die kommerzielle Benutzung zugelassen, wie das ...

