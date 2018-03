Backbone Technology AG: Einladung zur Hauptversammlung am 20.04.2018 DGAP-News: Backbone Technology AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Nachhaltigkeit Backbone Technology AG: Einladung zur Hauptversammlung am 20.04.2018 20.03.2018 / 16:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BACKBONE Technology AG, Hamburg Wertpapierkenn-Nr.: A0MFXS | ISIN: DE000A0MFXS6 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der BACKBONE Technology AG Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 20. April 2018, um 11:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, im KLEINEN SAAL, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Tagesordnung und bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht werden - unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt gemacht und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.backbone.de unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht. Kontakt: BACKBONE Technology AG Hamburger Straße 11 22083 Hamburg Deutschland Vorstand der BACKBONE Technology AG Telefon +49 (0)40-553002-0 20.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 666327 20.03.2018

ISIN DE000A0MFXS6

AXC0238 2018-03-20/16:49