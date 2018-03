Millionenschulden und Klage aus New York - die Weinstein Company hängt am letzten Tropf. Im Konkursverfahren will sich das Studio neu aufstellen.

Es ist ein Schritt, der die Zahl der Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein noch steigen lassen könnte: Opfer und Zeugen möglicher sexueller Übergriffe des US-Filmproduzenten dürfen ihr Schweigen künftig brechen. Mit dem Schachzug, Geheimhaltungsvereinbarungen rund um dessen mutmaßliches Fehlverhalten aufzuheben, kommt die taumelnde Weinstein Company der Staatsanwaltschaft entgegen und rettet sich nach geplatzten Verkaufsgesprächen in die Insolvenz.

Die sogenannten "non-disclusure agreements" (NDA) endeten "mit sofortiger Wirkung", zitierten US-Medien am Montag aus einer Mitteilung des Filmstudios. Diese Vereinbarungen zur Geheimhaltung habe der heute 66-Jährige laut Berichten als "Geheimwaffe benutzt, um seine Ankläger zum Schweigen zu bringen". Das Studio dankte denjenigen, die ihre ...

