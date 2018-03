Das BMW-Werk in Steyr hat auf APA-Anfrage eine Hausdurchsuchung bestätigt. In einer schriftlichen Stellungnahme der BMW Group hieß es, man nehme den Fall sehr ernst und habe großes Interesse an der umfassenden Aufklärung des Sachverhalts.Unabhängig von den Razzien habe das Unternehmen bereits eine interne Untersuchung eingeleitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...