In der neuesten Auflage zeigen die Autoren der Roadmap auf, dass die Modulproduktionskapazitäten im vergangenen Jahr bei mehr als 130 Gigawatt weltweit lagen. Dabei dominieren kristalline Photovoltaik-Technologien mit einem Anteil von mehr als 90 Prozent weiter den Markt. Der Modulpreis sank im vergangenen Jahr nur leicht.Die Photovoltaik-Lernkurve stieg im vergangenen Jahr leicht auf 22,8 Prozent an. Dies geht aus der nun veröffentlichten 9. Ausgabe der "International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV)" hervor. Nach den Auswertungen der Autoren, zu denen auch maßgeblich der VDMA gehört, ...

