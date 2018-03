FRANKFURT (Dow Jones)--Die Pensionsbilanzen der DAX-Unternehmen haben sich 2017 so gut entwickelt, dass der Ausfinanzierungsgrad den höchsten Wert seit 10 Jahren erreicht hat und nur einmal in den vergangenen 20 Jahren besser war. Die Entwicklung wurde von drei Seiten gestützt: So stiegen die Einzahlungen, gute Erträge trugen zum Anstieg des Planvermögens bei und die Verpflichtungen an sich sanken, wie die Beratungsgesellschaft Willis Towers Watson in einer Studie ermittelt hat.

Als sogenannten Ausfinanzierungsgrad nannten die Berater 68 Prozent, ein Anstieg von 5 Prozentpunkten zu 2016. Die Pensionsverpflichtungen verringerten sich, teilweise bedingt durch einen leicht höheren IAS-Rechnungszins, um 4,1 Prozent auf 381 (397) Milliarden Euro. Die Pensionsvermögen erhöhten sich um 3,2 Prozent auf 258 (250) Milliarden Euro. Die Dotierungen der Pensionswerke stockten die Unternehmen von 10,6 auf 13,1 Milliarden Euro auf. Die Erhebung basiert auf aktuellen Daten von 25 Unternehmen und Hochrechnungen der Vorjahreswerte von 5 Konzernen, deren Berichte für 2017 noch nicht vorliegen.

Trotz einer Ausfinanzierung von unter 100 Prozent sind die Pensionslasten durch das Betriebsvermögen ökonomisch voll abgedeckt, so die Beratungsgesellschaft. Aber 2017 habe sich der Finanzierungsanteil über die Bilanz reduziert.

Kritisch äußerte sich Willis Towers Watson zum hohen steuerlichen Rechnungszins für die Pensionsverpflichtungen. Der bedürfe angesichts von 6 Prozent in einer Niedrigzinsphase dringend einer Anpassung. Er gelte für Arbeitgeber, die ihre betriebliche Altersvorsorge als Direktzusage anbieten. Dadurch müssten sie Gewinne versteuern, die sie handelsrechtlich gar nicht erzielt hätten. Das koste Liquidität und sei letztlich ein Investitionshemmnis.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 11:34 ET (15:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.