Berlin (ots) - "Die prognostizierte Rentenerhöhung ist für Millionen Rentnerinnen und Rentner ein Lichtschimmer am Horizont. Unabhängig davon bleibt das Problem Altersarmut akut. Denn schon heute leben 525 000 ältere Menschen von der Grundsicherung. Damit das Grundvertrauen in die bewährte gesetzliche Rente erhalten bleibt, gehört dieses Thema auf die Agenda. Insbesondere das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, das Rentenniveau bei 48 Prozent zu stabilisieren, muss die Bundesregierung auch tatsächlich erreichen. Zudem sind die Abschläge auf die Erwerbsminderungsrenten und die Kürzungsfaktoren überfällig. Sie müssen abgeschafft werden."



OTS: SoVD Sozialverband Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43645 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43645.rss2



Pressekontakt: Kontakt: SoVD-Bundesverband Pressestelle Stralauer Str. 63 10179 Berlin Tel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123 Fax: 030/72 62 22 328 E-Mail: pressestelle@sovd.de