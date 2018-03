Der Danske Bank Marktanalyst Morten Helt erwartet, dass das Paar sich innerhalb von 12 Monaten auf 112,00 Yen erholt. Wichtige Zitate: Die Abwärtsdynamik beim USD/JPY durch den Ausverkauf am US-amerikanischen und europäischen Rentenmarkt hat an Fahrt verloren. Allerdings sehen wir in den kommenden Monaten immer noch Risiken, die auf moderaten Abwärtsdruck ...

