Der deutsche Steuerzahlerbund hat am Dienstag die Geldverschwendung des Bundes in 30 Fällen angeprangert - und Einsparvorschläge gemacht.

Reiner Holznagel spricht von einer "Riesen-Summe", wenn er von den Einnahmen berichtet, welche der Großen Koalition in der kommenden Legislaturperiode zur Verfügung stehen. Rund 1,4 Billionen Euro seien 170 Milliarden Euro mehr, als die letzte Bundesregierung in ihren vier Jahren zur Verfügung hatte. Dennoch sieht der Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt) die schwarze Null, also den ausgeglichenen Bundeshaushalt gefährdet.

Aus diesem Grund veröffentlichte der BdSt bei seiner Aktion "Frühjahrsputz 2018" 30 Einsparvorschläge für den Bundeshaushalt. Zu ihnen zählt auch die Forderung nach einer Reform des deutschen Wahlrechts. So will der rund 250.000 Mitglieder zählende Verein eine Mandats-Obergrenze für den deutschen Bundestag einführen.

In diesem sitzen seit der letzten Wahl mit 709 Abgeordneten so viele wie noch nie. Diese 111 Plätze über der gesetzlichen Soll-Größe kosteten den Steuerzahler in der ganzen Wahlperiode 300 Millionen Euro mehr. Als feste Grenze nennt der BdSt die Zahl von 500 Abgeordneten.

