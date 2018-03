Brügg/Biel (ots) -

- Markante Teuerungen belasten Betriebsergebnis; positive

Einmaleffekte erhöhen Konzernergebnis auf CHF 3.2 Mio. (Vorjahr:

CHF 2.2 Mio.)

- Straffes Kostenmanagement und Steigerung der

Produktionseffizienz

- Erneute Erhöhung der Dividende aufgrund Ergebnisverbesserung und

solider Bilanzzahlen auf CHF 180 (Vorjahr: CHF 170) pro Aktie

- Konsequente Fortsetzung der digitalen Transformation

- Ausblick 2018: Umfangreiche gruppenweite Restrukturierungen

beschlossen



Die Biella-Neher Holding AG (Biella Group), grösster europäischer

Hersteller von Ordnern und Ringbüchern, konnte im Jahr 2017 - trotz

marktbedingt leicht niedrigerem Umsatz und operativer Belastungen

infolge stark steigender Kosten für Rohstoffe, Logistik und Personal

in Polen - das Konzernergebnis deutlich von CHF 2.2 Mio. auf CHF 3.2

Mio. verbessern. Hierzu haben neben einem straffen Kostenmanagement

vor allem auch positive Einmaleffekte beigetragen. Die digitale

Transformation der Biella wurde konsequent fortgesetzt.



Der Markt für klassische Büroartikel ist auch 2017 aufgrund der in

der Arbeitswelt voranschreitenden Digitalisierung weiter

zurückgegangen. Zusätzlich belasteten deutlich gestiegene Kosten für

Rohmaterialien, Logistik und Personal in Polen. Dennoch ist es Biella

gelungen, wieder ein deutlich positives, wenngleich nicht mehr ganz

an das Niveau des Vorjahres heranreichendes operatives Ergebnis zu

erzielen. Einen wesentlichen Beitrag hierzu haben Massnahmen zur

laufenden Produktivitätssteigerung und ein straffes Kostenmanagement

geleistet. Entsprechend reduzierte sich das Betriebsergebnis (EBIT)

auf CHF 2.7 Mio. (Vorjahr: CHF 3.1 Mio.). Die EBIT-Marge schwächte

sich leicht von 2.3% auf 2.1% ab.



Trotz des Drucks auf die operative Geschäftsentwicklung kann im

Berichtsjahr mit CHF 3.2 Mio. (Vorjahr: CHF 2.2 Mio.) ein deutlich

höheres Konzernergebnis ausgewiesen werden. Dazu haben massgeblich

positive Währungseinflüsse aus der deutlichen Aufwertung des Euro

gegenüber dem Schweizer Franken sowie steuerliche Einmaleffekte

beigetragen.



Leicht geringere Umsätze aufgrund rückläufiger Marktentwicklung



Der Umsatz der Biella Group ist im Berichtsjahr leicht auf CHF

130.7 Mio. (Vorjahr: CHF 133.3 Mio.) gesunken. Der Auslandsanteil am

Umsatz der Biella Group ist mit 71% (Vorjahr: 70%) leicht gestiegen.

Während das Geschäft mit Standardbüroprodukten weiter unter der

Marktentwicklung litt, konnten mit individualisierten Büroartikeln in

der Schweiz deutliche Umsatzzugewinne erzielt werden.



Biella lanciert mit dem SimplyFind Data Safe den digitalen

Bundesordner



Darüber hinaus gelang es, mit Innovation und Digitalisierung einen

nachhaltigen Gegenimpuls zum allgemein schrumpfenden klassischen

Büroartikelmarkt zu setzen. Stellvertretend für zahlreiche neue

Produktentwicklungen steht der "Digitale Bundesordner". Mit der zu

100% schweizerischen Cloudlösung «Biella SimplyFind Data Safe» wurde

das erste rein digitale Angebot der Biella Group - also ein digitaler

Seite 2/3 Bundesordner - am Markt lanciert. Der hochsichere

Datenspeicher schützt Dokumente sowie Passwörter und vereinfacht den

verschlüsselten Datenaustausch.



Solides Bilanzbild



Die Bilanz der Biella Group zeigt ein weiterhin solides Bild.

Wichtige Kennzahlen konnten abermals verbessert werden. Der Anteil

des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist von 61.8 auf 65.2% gestiegen

und die Nettoliquidität konnte von CHF 12.1 Mio. auf CHF 13.6 Mio.

verbessert werden.



Erneute Dividendenerhöhung



Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine angesichts

des verbesserten Ergebnisses und der soliden Finanzlage auf CHF 180

(Vorjahr: CHF 170) pro Aktie erhöhte Dividende vor.



Biella auf einen Blick (Mio. CHF)

2017 Rent.* 2016 Rent.* 2015 Rent.*

Nettoumsatz 130.7 133.3 151.6

Betriebsergebnis

(EBIT) 2.7 2.1% 3.1 2.3% 3.0 2.0%

Konzernergebnis 3.2 2.4% 2.2 1.7% 2.0 1.3%

Anzahl Mitarbeiter 686 706 754



*Rentabilität in %



> Der Geschäftsbericht 2017 ist ab sofort auf www.biellagroup.com

verfügbar.



Ausblick 2018: Umfassende gruppenweite Restrukturierungen



Die Biella Group wird ihren eingeschlagenen strategischen Weg auch

im laufenden Jahr zielstrebig fortsetzen.



Im klassischen Büroartikelgeschäft zeigen die ersten Monate des

laufenden Jahres ein erwartungsgemäss weiterhin anspruchsvolles

Umfeld. Der Markt wird infolge der seit Jahren anhaltenden

Nachfragerückgänge von bedeutenden branchenweiten Überkapazitäten

belastet. Gleichzeitig sind weitere Verteuerungen der Rohstoffpreise

zu verzeichnen.



Die Vehemenz dieser Entwicklung macht es unvermeidlich, die

anhaltenden Teuerungen zügig in den Abgabepreisen weiterzugeben.

Darüber hinaus ist es erforderlich, die Strukturen konsequent den

sich verändernden Gegebenheiten anzupassen. Der Verwaltungsrat der

Biella-Neher Holding AG hat daher in seiner Sitzung am 16. März 2018

beschlossen, eine umfangreiche Restrukturierung im Konzern

durchzuführen. Diese wird die Schliessungen des Produktionswerkes in

Szydlowiec (PL) sowie der lokalen Vertriebseinheiten in Warschau (PL)

und Hoorn (NL) umfassen. Die Marktbearbeitung für die Länder Polen

und Holland wird künftig von der Biella-Falken GmbH in Peitz (D) aus

erfolgen. Dies wird zunächst das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018

belasten, im Weiteren aber in bedeutendem Umfang die Produktivität

und Ertragskraft der Biella Group mit ihren Hauptstandorten in Brügg

(CH) und Peitz (D) stärken. Auf den Umsatz wird die geplante

Schliessung keine wesentlichen Auswirkungen haben.



Biella sieht sich strategisch, operativ und finanziell gut

gerüstet, um einerseits die im laufenden Jahr bevorstehenden

Herausforderungen und Belastungen zu stemmen und andererseits die

digitale Transformation in die Zukunft erfolgreich voranzutreiben.



Über Biella



Die Biella Group unterstützt Organisationen jeder Grösse und

Privatpersonen darin, Dokumente jeglicher Art effizient zu verwalten

und einfach zu finden. Als eine der bedeutendsten und

leistungsstärksten europäischen Anbieterinnen von Büroartikeln und

Erfinderin des Bundesordners® ist Biella Expertin in der Ablage von

physischen Dokumenten. Innovative Lösungen schaffen Ordnung im

digitalen Informations- und Dokumentenuniversum. Hybride Produkte

verbinden den physischen mit dem digitalen Dokumentenkreislauf. Die

Lösungen von Biella machen das Verwalten und Finden von Dokumenten

einfach, schnell und effizient. Gruppenweit beschäftigt Biella rund

700 Mitarbeitende. www.biellagroup.com



Die Aktien der Biella-Neher Holding AG (Valor: 151948, ISIN:

CH0001519484) werden auf den Plattformen für Nebenwerte OTC-X der

Berner Kantonalbank, der e-KMU-X der ZKB sowie bei Lienhardt &

Partner gehandelt.



