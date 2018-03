Lieber Leser,

Aurora Cannabis scheint den schwachen Jahresbeginn noch nicht vollends verkraftet zu haben. Der Kurs der Aktie schrumpft weiter leicht und es wird immer schwieriger, den Anschluss an die Konkurrenz zu halten.

Zu Jahresbeginn hatten es alle Cannabis-Unternehmen schwer am Aktienmarkt. Jede Aktie verlor ordentlich an Wert. So erging es auch Aurora Cannabis. Allerdings war der Verlust im Vergleich zu den Konkurrenten noch verkraftbar. Mitte Januar ging es für die Cannabis-Aktie ... (Björn Pahlke)

