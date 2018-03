An der Wiener Börse haben die Anleger am Dienstag wieder zugegriffen. Der Leitindex ATX stieg um 0,75 Prozent auf 3483,69 Punkte. Vor allem am Nachmittag hellte sich die Stimmung etwas mehr auf. Rückenwind lieferte die Erholung der Wall Street. Zudem waren Daten zur Verbraucherstimmung in der Eurozone gut ausgefallen.

Dennoch blieb vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte etwas Zurückhaltung bei den Anlegern bestehen. Da eine Erhöhung des Leitzinses für morgen bereits als so gut wie sicher gilt, wird den anschließenden Aussagen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell Aufmerksamkeit zukommen.

Auch der drohende Handelskrieg mit den USA bleibt ein Thema. Vertreter der EU und ihrer Mitgliedstaaten arbeiten derzeit unter Hochdruck, um die angedrohten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium noch zu verhindern. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach einem Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross noch Chancen auf einen baldigen Kompromiss.

In Wien legten die beiden ATX-Neulinge AT&S und FACC um 6,13 Prozent beziehungsweise 7,06 Prozent zu. Weitere Unterstützung erhielt der ATX von Zugewinnen bei Ölwerten. Vor dem Hintergrund steigender Rohölkurse zogen Schoeller-Bleckmann um 2,53 Prozent an und OMV gewannen 0,61 Prozent. Sorgen um neue Iran-Sanktionen trieben die Ölpreise WTI nach oben.

Die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof fielen der Vorlage von Zahlen für 2017 um 0,47 Prozent. Strabag-Papiere schlossen unverändert bei 32,25 Euro. Der Baukonzern baut einen 110 Meter hohen Büroturm in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Bis Oktober 2019 soll das Gebäude fertig sein. Das Auftragsvolumen beträgt rund 39 Millionen Euro./bel/dkm/APA/mis

ISIN AT0000999982

AXC0273 2018-03-20/18:08