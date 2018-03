Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag kräftiger erholt. Der DAX legte 0,7 Prozent auf 12.307 Punkte zu. Stützend wirkte ein deutlich nachgebender Euro. Die Anleger blieben vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch allerdings vorsichtig. Es wird erwartet, dass die Zentralbanker den Leitzins um 25 Basispunkte anheben werden. Wichtiger dürfte aber der zinspolitische Ausblick werden. Weiter einen Schatten über die Börsen wirft die Gefahr eines Handelskonflikts mit den USA. Laut einer Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch schätzen Fondsmanager dies als größtes Risiko für die Märkte ein.

Unternehmensnachrichten waren rar. Lufthansa stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Alpha Value die Aktien auf "Add" von "Reduce" hochgestuft hatte. Deutsche Börse gewannen 2,4 Prozent auf 111,05 Euro: HSBC hatte das Kursziel auf 123 von 114 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Covestro schafften sogar ein Plus von 3,2 Prozent - hier stützte der jüngste DAX-Aufstieg sowie eine Hochstufung durch die Citigroup. Eine schwache Geschäftsentwicklung bei Oracle drückte auf die SAP-Aktie - diese gab 0,5 Prozent nach.

Mittelfristige Puma-Ausblick gefällt

Positiv wurde der mittelfristige Ausblick von Puma am Markt aufgenommen. Die Aktien stiegen um 5,7 Prozent. Im Rahmen ihres Kapitalmarkttages gab der Sportartikler bekannt, bis 2022 den währungsbereinigten Umsatz um rund 10 Prozent pro Jahr steigern zu wollen. Gleichzeitig soll auch die Marge bis dahin auf 10 Prozent steigen. Zur geplanten Dividendenausschüttung nannte Puma eine Spanne von 25 bis 35 Prozent des Konzernergebnisses.

"Wacker Neuson liefert", sagte ein Händler zu den Geschäftszahlen. Umsätze und EBIT des Baumaschinen-Unternehmens lägen nahe an der Konsensprognose. Das gelte auch für den Ausblick. Die erwarteten Wachstumsraten seien aber ermutigend, der Umsatz soll um 8 bis 11 Prozent wachsen, die EBIT-Marge soll weiter auf 9 bis 10 Prozent steigen von zuletzt 8,6 Prozent. "Damit sind die Zahlen gut genug für einen Bounce", sagte der Marktteilnehmer. Wacker Neuson gewannen 4,1 Prozent.

In der dritten Reihe des deutschen Markts konnten sich Tom Tailor mit der Rückkehr in die Gewinnzone um 5,9 Prozent erholen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,6 (Vortag: 99,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,23 (Vortag: 3,97) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und 6 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.307,33 +0,74% -4,72% DAX-Future 12.308,50 +0,77% -4,82% XDAX 12.304,25 +0,46% -4,33% MDAX 25.831,19 +0,99% -1,41% TecDAX 2.677,71 +1,01% +5,88% SDAX 12.208,82 +0,72% +2,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,08 -5 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 12:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.