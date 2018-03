Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag von den deutlichen Vortagesverlusten etwas erholt. Der Leitindex SMI bewegte sich während des Handelstags lange Zeit um die 8'800-Punkte-Marke, legte dann gegen Börsenschluss aber einen Zacken zu und schloss auf dem Tageshoch. Im Scheinwerferlicht standen die Aktien der Partners Group nach guten Geschäftszahlen sowie der Swisscom wegen des überraschend aggressiven Internet- und TV-Angebots des Konkurrenten Salt.

Insgesamt sei die Stimmung am Markt jedoch von Zurückhaltung geprägt gewesen, hiess es in Analystenkreisen. Wegen der Handelsstreitigkeiten und dem US-Zinsentscheid vom Mittwoch war von einer "unsicheren Gemengelage" die Rede. Es gilt zwar als gewiss, dass die US-Notenbank am Mittwochabend die Zinsen erneut anheben wird. Offen ist aber, mit welchem Tempo es anschliessend weitergehen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,41% höher bei 8'847,29 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog etwas stärker um 0,56% auf 1'457,76 Zähler an, der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,36% auf 10'312,43 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 22 im Plus, sechs im Minus und zwei unverändert.

Die mit Abstand deutlichsten Gewinne unter den Blue Chips verzeichneten Partners Group (+3,5%). Die Aktien markierten im frühen Handel ein Allzeithoch ...

