Der japanische Yen zeigte sich schwach und erweiterte seine Trendumkehr vom Wochenauftakt, schrieben die Experten der Scotiabank. Wichtige Zitate: Die Perspektive der relativen Geldpolitik der Zentralbanken dominiert die nächsten Tage das Geschehen am Markt. So entscheidet die Fed am Mittwoch über ihre Geldpolitik und der stellvertretende BoJ-Gouverneur ...

