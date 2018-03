Der türkische Staatschef will um jeden Preis seine Macht stärken und ignoriert seine alten Partner. Zum Teil sind sie selbst daran Schuld.

Eines muss man Recep Tayyip Erdogan lassen: Der türkische Staatschef macht keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Schon seit seiner Amtsübernahme als Ministerpräsident im März 2003 erklärt er regelmäßig, er wolle ein starker Präsident mit viel Macht werden. Bundeskanzlerin Merkel soll in vertraulichen Gesprächen erwähnt haben, dass sie Erdogan, was das angeht, für völlig konsistent halte.

Es überrascht daher, dass scheinbar niemand zugehört hat, als Erdogan im Herbst 2016 in der türkischen Hauptstadt Ankara eine Rede vor Bürgermeistern und sogenannten Dorfschützern aus dem terrorgeplagten Südosten des Landes hielt. Der Putschversuch war da gerade drei Monate her, das Land bereits im Ausnahmezustand. Gleichzeitig tobte im Nachbarland Syrien der Krieg, in der Türkei herrschte Terrorangst.

Unter diesem Eindruck versprach Erdogan den anwesenden Lokalpolitikern: "Ab heute werden wir nicht mehr darauf warten, bis die Konflikte an unseren Grenzen bereits ausgebrochen sind. Wir warten auch nicht mehr bis zur letzten Minute, bis wir längst im Morast stecken. Von nun an werden wir höchstpersönlich die Probleme konfrontieren, bevor sie uns konfrontieren."

Konkret wurde Erdogan in Bezug auf terroristische Bedrohungen: "Wir warten nicht mehr, bis der Terror loslegt und uns trifft. Wo auch immer sie sind, wir finden sie und bestrafen sie."

Wer eine Ankündigung für Erdogans aktuelle Außenpolitik sucht: Dort ist sie. Der Einmarsch in der syrischen Provinz Afrin, Streits mit Griechenland und Zypern um Einfluss im Mittelmeer, die Konfrontation mit dem Bündnispartner USA sowie die angekündigten Kampfeinsätze in weiteren Grenzgebieten zu Syrien sowie dem Irak - alles folgt einem Muster, dessen Umrisse Erdogan im Oktober 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...