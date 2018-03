Am Freitag will die USA Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft setzen. Für EU-Ratspräsident Tusk gibt es keinen Grund für eine Überreaktion.

Wenige Tage vor der geplanten Einführung von neuen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium zeichnet sich noch keine Einigung auf Ausnahmen für Hersteller aus der Europäischen Union ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte am Dienstag zwar die Hoffnung, dass es zu einer Einigung mit der US-Seite kommen könnte. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier waren zu Gesprächen in Washington, um zu verhindern, dass die US-Zölle am Freitag in Kraft gesetzt werden und auch europäische Firmen treffen.

Bei Beratungen der Finanzminister aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) in Buenos Aires wurde aber kein inhaltlicher Fortschritt erzielt. Nach Ansicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz sind weitere Gespräche nötig. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten am Donnerstag und Freitag über den Streit mit den USA.

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, die EU werde verantwortlich und angemessen reagieren, wenn US-Präsident Donald Trump die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft setzen sollte. Die höheren Abgaben würden 1,5 Prozent des transatlantischen Handels betreffen. Die EU müsse sich auf alle möglichen Szenarien einstellen.

"Als die Vereinigten Staaten 1930 ihre Zölle angehoben haben, hat das zu einem globalen Handelskrieg geführt", schrieb ...

