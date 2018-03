Der französische Medienkonzern Vivendi beendet das Abenteuer Ubisoft . Vivendi werden seine 27,3-prozentige Beteiligung verkaufen, wie der Spieleentwickler Ubisoft am Dienstag in Paris mitteilte. Im Zuge der Transaktion wird der Konzern eigene Aktien zurückkaufen. Zudem kommen mit einem Pensionsfonds und dem chinesischen Internet-Konzern Tencent neue Aktionäre an Bord. Vivendi habe sich dazu verpflichtet, für fünf Jahr keine Ubisoft-Aktien zu erwerben. Ubisoft hatte sich in den vergangenen Monaten gegen eine mögliche Übernahme durch Vivendi gewehrt./mis/fba

ISIN FR0000127771

AXC0284 2018-03-20/19:10