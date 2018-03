Saudi-Arabiens Kronprinz hat bei seinem Treffen mit Donald Trump viel vorzuweisen: die Modernisierung seines Landes im Eiltempo.

Im Schatten der Palmen vor der Nationalbibliothek mit seiner filigranen weißen Segeltuch-Fassade bauen ganz in schwarz gehüllte Frauen ihre Stände mit Essen auf. "Ich komme jetzt immer öfter aus meinen vier Wänden heraus und kann auch noch etwas für meine Familie tun", erzählt die 53-jährige Alia und rührt in ihrem großen Topf eine Kichererbsen-Suppe.

Ihr Mann bringt aus dem Wagen gebratene Lammfleisch-Röllchen und fährt dann weg. Denn selbst Auto fahren darf die dreifache Mutter bisher nicht. Aber ab 24. Juni werden Frauen in Saudi-Arabien - dem einzigen Land der Welt, das bisher Frauen Autofahren verbietet - die Steuer in ihre Hände nehmen. Erste Auto-Messen speziell für Frauen werden bereits in der Hafenmetropole Dschidda und in der Hauptstadt Riad durchgeführt. Das Interesse ist gewaltig.

"Aber es hat sich schon so viel geändert", erzählt Alia, die so verschleiert ist, das nur die dunklen Augen zu sehen sind. "Aber das ist nur alte Gewohnheit und etwas Unsicherheit", erklärt sie. Immerhin dürfe sie nun erstmals allein, ohne Männerbegleitung, auf die Straße. Das sei ein großer Gewinn.

Und nicht alle Frauen sind heute schwarz verhüllt. "Als unsere Tochter zum ersten Fußballspiel, zu dem Frauen ins Stadion durften, nach Dschidda fuhr, hatte sie nur ein einfaches Kopftuch um." Der Hafenstadt-Klub Al-Ahli, der bereits dreimal Meister war und seit drei Saisons mit einem syrischen Stürmer den Torschützenkönig der Saudi Premier Division stellt, schlug den Provinzverein Al-Batin 5:0.

Dass Frauen bald selbst Auto fahren dürfen, seit 12. Januar in Fußballstadien anfeuern und zusammen mit Männern Konzerte besuchen dürfen, ist eine "Kulturrevolution, zudem noch von oben", sagt ein hochrangiger Diplomat in Riad.

Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud habe bei seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus viel vorzuweisen an Fortschritt in seinem Land, vor allem die Frauen zögen voll mit: 107.000 Frauen bewarben sich auf die 140 Jobs für Passkontrollen bei den Grenzschutzbehörden. Gerade wurde verkündet, dass Frauen erstmals auch in Saudi-Arabien Soldatinnen werden dürfen.

Das bisher als erzkonservativ verschriene Königreich erlebt gerade beispiellose Reformen: Das bis heute völlig vom Öl geschmierte Land will unabhängig von der ebenso flüssigen wie volatilen Ressource werden. Und es muss sich zugleich so transformieren, dass die Bevölkerung - 70 Prozent sind jünger als 30 Jahre und viele arbeitslos - Jobs und Lebensperspektiven bekommt.

Privatwirtschaft wird gefördert statt der bisher korrupten Mittelsmänner, die dem Staat überteuert Dienste ausländischer Firmen verfügbar machten. Der erzradikale Islam der Wahhabiten, die bisher die Heiligen Stätten Mekka und Medina beherrschten, wird geschliffen.

Angetrieben wird der Wandel aus der Steinzeit ins 21. Jahrhundert, der "Vision 2030" genannt wird, vom erst 32 Jahre alten Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er will zum ersten Mal in der 85-jährigen Geschichte des Wüstenstaats seinem Vater nachfolgen. Während bisher nie Söhne direkt auf den Thron stiegen, wolle Mohammed bin Salman laut bösen Zungen bereits in diesem Jahr, jedenfalls aber zu Lebzeiten des 82 Jahre alten Königs Salman bin Abdulaziz Al Saud die Krone bekommen.

MbS, wie der junge Kronprinz nur genannt wird, hat alle Rivalen beiseite geräumt. Er spiele "Game of the Thrones" - die berühmte TV-Serie in der Realität, sagen Insider.

Doch es gibt auch eine andere, eine positive, eine weibliche Sicht der Dinge in Riad: MbS lebe nicht nur von Ankündigungen, er habe bereits die Patina in seinem Land abgekratzt und so manche Grundfesten eingerissen: Am Nationalfeiertag im September tanzten erstmals Männer und Frauen auf den Straßen zu Technomusik.

Der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld soll für 500 Milliarden Dollar die modernste Großstadt der Welt - Neom - auf einer Fläche größer als Mecklenburg-Vorpommern dem Wüstensand abringen. Bis Ende des Jahres soll der mit 100 Milliarden Dollar Einnahmen größte Börsengang der Geschichte erfolgen: der IPO des weltgrößten Ölriesen, Saudi Aramco. Und saudische Frauen erfahren im wahrsten Sinne des Wortes radikale Reformen.

Neun Tage musste Manal Al Sharif noch ins Gefängnis, als Saudi-Arabiens erste IT-Sicherheitsexpertin im Mai 2011sich mit Freundinnen verabredete, um sich beim Autofahren ...

