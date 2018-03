Monatelang beschrieben Unterhändler in Brüssel die Brexit-Verhandlungen in düsteren Farben. Jetzt gibt es erste positive Signale.

Bei den Brexit-Verhandlungen sieht EU-Ratspräsident Donald Tusk positive Signale aus London. Premierministerin Theresa May habe neue Zusicherungen gegeben, um eine feste Grenze in Irland in jedem Fall zu vermeiden, berichtete Tusk am Dienstag in einem Schreiben an die EU-Länder. "Dies ist ein gutes Zeichen für den Rest der Verhandlungen." Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich in Berlin skeptischer. Auch sie bezeichnete die Irland-Frage als zentrales Problem und sicherte Dublin volle Solidarität zu.

Großbritannien verlässt die EU Ende März 2019. Brüssel und London hatten am Montag eine Einigung über einen Großteil des Austrittsabkommens erzielt und eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vereinbart. Am Freitag sollen die 27 bleibenden EU-Länder grünes Licht für die nächste Verhandlungsetappe geben.

Allerdings sind sehr komplizierte Fragen noch offen, wie EU-Unterhändler Michel Barnier am Dienstag bekräftigte. Als schwierigste gilt, Grenzkontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland zu vermeiden, weil diese neue politische Konflikte auf der Insel heraufbeschwören könnten.

May ...

Den vollständigen Artikel lesen ...