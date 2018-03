Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, 20. März 2018, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nachfolger für Vorstandsmitglieder gewählt, die Funktionen in der Bundesregierung übernommen haben.



Vom CDU-Teil wurden als neue Stellvertretende Vorsitzende gewählt:



Hermann Gröhe für den Bereich Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 150 Stimmen (91,4 Prozent)



Carsten Linnemann für den Bereich Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus mit 144 Stimmen (91,1 Prozent)



Außerdem wurden vom CDU-Teil als neue Parlamentarische Geschäftsführerin gewählt:



Heike Brehmer mit 156 Stimmen (95,7 Prozent)



Als neue Arbeitsgruppenvorsitzende (Sprecher der Fraktion in den Bundestagsausschüssen) wurden von der Gesamtfraktion gewählt:



Für die Arbeitsgruppe Angelegenheiten der Europäischen Union: Florian Hahn mit 185 Stimmen (92,5 Prozent)



Für die Arbeitsgruppe Innen: Mathias Middelberg mit 181 Stimmen (88,3 Prozent)



Für die Arbeitsgruppe Kultur und Medien: Elisabeth Motschmann mit 183 Stimmen (91,0 Prozent)



