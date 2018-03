Mannheimer Morgen zum Wechsel bei der Metropolregion Überschrift: Stärken besser ausspielen Die Metropolregion Rhein-Neckar hat sich ein hohes Ziel gesteckt: Eine der attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas will sie bis zum Jahr 2025 sein. Dabei ist zum Beispiel ihr Bruttoinlandsprodukt schon jetzt höher als das vieler Bundesländer - sich von diesem Niveau aus weiter zu verbessern, ist ein anspruchsvolles Vorhaben. Zumal es schwierig ist, sich nur auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu fixieren: Wenn es etwa um Fortschritte bei der Digitalisierung geht - ein Herzensanliegen des SAP-Vorstandes und scheidenden Metropolregion-Vorsitzenden Luka Mucic - verfolgen die Unternehmen ureigene Interessen. Anders ausgedrückt: Die Wirtschaft wartet nicht auf Anstrengungen des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, sie gestaltet ihre Zukunft unabhängig davon. Die Initiative wäre gut beraten, ihre Aktivitäten zu überdenken und sich dort zu engagieren, wo sie ihre Stärken - wie die länderübergreifende Zusammenarbeit - ausspielen kann. Das könnte zum Beispiel das Thema Verkehr sein, das bei vielen Bürgern für dauerhaften Verdruss sorgt. Näher an den Menschen, näher am Alltag - auch so ließe sich die Metropolregion attraktiver machen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

